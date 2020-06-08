В Киеве сегодня частично возобновит работу городская электричка: график

Поезда будут курсировать в часы "пик"
С 8 июня в Киеве возобновляется движение городских электропоездов. Поезда будут курсировать в часы “пик”, а также по субботам и воскресеньям.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".
Движение восстанавливается в направлениях "Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна" и в обратном "Станция Почайна - станция Троещина-2 - станция Троещина".
Городской голова Киева Виталий Кличко анонсировал запуск городской электрички 1 июня, однако он был перенесен из-за того, что работники моторвагонного депо "Фастов-1" не успели выполнить ремонт электропоездов городской электрички.
РБК-Украина писало, что пять станций метро в Киеве находятся под особым контролем после восстановления работы после карантина.
Ранее сообщалось, что через эпидемическую ситуацию в Киеве не разрешили возобновить работу залов ресторанов и кафе в рамках ослабления мер.
Автор: Инна Собора