У Києві сьогодні частково відновить роботу міська електричка: графік

З 8 червня у Києві відновлюється рух міських електропоїздів. Потяги курсуватимуть у години “пік”, а також по суботах і неділях.

Про це повідомляє прес-служба "Київпастранса".

Рух відновлюється у напрямках "Станція Троєщина - станція Троєщина-2 - станція Почайна" та у зворотньому "Станція Почайна - станція Троєщина-2 - станція Троєщина".

Про відновлення звичайного (кільцевого) руху міських електропоїздів Київським залізничним кільцем буде повідомлено додатково.

Міський голова Києва Віталій Кличко анонсував запуск міської електрички 1 червня, однак він був перенесений через те, що працівники моторвагонного депо "Фастів-1" не встигли виконати ремонт електропоїздів міської електрички.

РБК-Україна писало, що п'ять станцій метро у Києві перебувають під особливим контролем після відновлення роботи після карантину.

Раніше повідомлялося, що через епідемічну ситуацію у Києві не дозволили відновити роботу залів ресторанів і кафе в рамках ослаблення заходів.