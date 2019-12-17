В Киеве сегодня частично ограничат движение транспорта

Сегодня, 17 декабря, в центральной части Киева запланировано проведение нескольких массовых акций, в том числе и под зданием Верховной рады, в результате чего будет частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Отмечается, что организаторы запланировали использование в мероприятиях большого количества автотранспорта и сценического оборудования. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей и гостей столицы, на некоторых участках столичных автодорог будет ограничен въезд крупногабаритного грузового и специального транспорта.

"Просим с пониманием отнестись к таким временным мерам. Также рекомендуем по возможности воздержаться от поездок по центральной части Киева собственным автотранспортом, чтобы избежать осложнений дорожного движения", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что в Киеве с 13 декабря ограничили движение транспорта на улице Богдана Хмельницкого. Ограничения движения будут действовать до 27 декабря. На участке будут проводить ремонтные работы.

Кроме того, в Киеве с 18 по 20 декабря, будет перекрыта дорога на проспекте Науки в районе железнодорожного переезда в связи с ремонтными работами.

Напомним, с начала декабря разрешено движение транспорта по улице Крещатик в Киеве по субботам, воскресеньям, в праздничные и нерабочие дни.