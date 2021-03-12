В Киеве сегодня будет короткий рабочий день из-за снега и проблем с транспортом

"Я обращаюсь к руководителям предприятий и организаций. По возможности, сделайте для сотрудников сегодня короткий рабочий день", - подчеркнул он.

Как отметил Кличко, это необходимо, чтобы на дорогах не было больших заторов и чтобы развести во времени нагрузку на общественный транспорт столицы, в работе которого могут быть перебои из-за непогоды.

Мэр также попросил тех киевлян, которым нет острой нужды ехать в город, остаться дома.