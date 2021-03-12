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В Киеве сегодня будет короткий рабочий день из-за снега и проблем с транспортом

Автор: Александр Белоус

Сегодня в Киеве ожидается резкое ухудшение погодных условий - сильный ветер, понижение температуры, возможен снегопад. Мэр столицы обратился к руководителям предприятий с просьбой объявить короткий рабочий день.

Об этом Кличко написал в своем Telegram-канале.

"Я обращаюсь к руководителям предприятий и организаций. По возможности, сделайте для сотрудников сегодня короткий рабочий день", - подчеркнул он.

Как отметил Кличко, это необходимо, чтобы на дорогах не было больших заторов и чтобы развести во времени нагрузку на общественный транспорт столицы, в работе которого могут быть перебои из-за непогоды.

Мэр также попросил тех киевлян, которым нет острой нужды ехать в город, остаться дома.

Напомним, погода в Киеве сегодня, 12 марта, резко ухудшилась. Согласно прогнозам синоптиков, целый день ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Снег будет идти всю вторую половину дня, а на дорогах возможна гололедица. Дневная температура будет колебаться от 0 до -1.

Отметим, киевские власти пока не знают, будут ли запрещать работу общественного транспорта в случае попадания столицы в "красную" зону карантина и введении в Киеве локдауна. Сейчас Киев находится в зоне риска для ужесточения карантина.

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Новости Украины Виталий КличкоКиевснег
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