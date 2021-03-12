В КГГА объяснили, будут ли запрещать работу транспорта в случае локдауна в Киеве
Киевские власти пока не знают, будут ли запрещать работу общественного транспорта в случае попадания столицы в "красную" зону карантина и введении в Киеве локдауна. Сейчас Киев находится в зоне риска для ужесточения карантина.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.
Он отметил, что Киев находился в ситуациях, когда в период локдауна в городе как работал, так и не работал общественный транспорт.
"Такие решения будут приниматься в будущем, скорее всего, исходя из ситуации текущей, которая будет на тот момент в городе. Независимо от количества больных…", - заявил Поворозник.
В КГГА отмечают, что решение о запрете работы общественного транспорта в случае введения в столице локдауна будет приниматься отдельно.
"Причем будем очень серьезно думать, как обеспечить работу города в режиме локдауна. Если вспомните апрель-май, то работа транспорта в спецрежиме не очень соответствовала потребностям города", - пояснил Поворзник.
Напомним, по состоянию на 12 марта Киев находится в "оранжевой" зоне карантина. Эта зона является предупредительной, которая свидетельствует об осложнениях эпидемиологической ситуации в регионе. В случае ухудшения ситуации, столицу могут перевести в "красную" зону, после чего будет введен локдаун.
Ранее РБК-Украина писало, что за вчера в стране выявили почти 13 тысяч новых случаев коронавируса, что является самым большим количеством с 11 декабря. В Киеве при этом подтвердили 896 новых заражений.