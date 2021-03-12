У Києві сьогодні буде короткий робочий день через сніг та проблеми з транспортом

"Я звертаюся до керівників підприємств і організацій. За можливості, зробіть для співробітників сьогодні короткий робочий день", - наголосив він.

Як зазначив Кличко, це необхідне, щоб на дорогах не було великих заторів і щоб розвести в часі навантаження на громадський транспорт столиці, в роботі якого можуть бути перебої через негоду.

Мер також попросив тих киян, яким немає гострої потреби їхати в місто, залишитися вдома.