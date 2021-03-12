У Києві сьогодні буде короткий робочий день через сніг та проблеми з транспортом

Сьогодні в Києві очікується різке погіршення погодних умов - сильний вітер, зниження температури, можливий снігопад. Мер столиці звернувся до керівників підприємств з проханням оголосити короткий робочий день.
Про це Кличко написав у своєму Telegram-каналі.
"Я звертаюся до керівників підприємств і організацій. За можливості, зробіть для співробітників сьогодні короткий робочий день", - наголосив він.
Як зазначив Кличко, це необхідне, щоб на дорогах не було великих заторів і щоб розвести в часі навантаження на громадський транспорт столиці, в роботі якого можуть бути перебої через негоду.
Мер також попросив тих киян, яким немає гострої потреби їхати в місто, залишитися вдома.
Нагадаємо, погода в Києві сьогодні, 12 березня, різко погіршилася. Згідно з прогнозами синоптиків, цілий день очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Сніг буде йти всю другу половину дня, а на дорогах можлива ожеледиця. Денна температура коливатиметься від 0 до -1.
Відзначимо, київська влада поки не знає, чи забороняти роботу громадського транспорту в разі потрапляння столиці в "червону" зону карантину і введення в Києві локдауну. Зараз Київ знаходиться в зоні ризику для посилення карантину.