В Киеве сегодня будет короткий рабочий день из-за снега и проблем с транспортом
Сегодня в Киеве ожидается резкое ухудшение погодных условий - сильный ветер, понижение температуры, возможен снегопад. Мэр столицы обратился к руководителям предприятий с просьбой объявить короткий рабочий день.
Об этом Кличко написал в своем Telegram-канале.
"Я обращаюсь к руководителям предприятий и организаций. По возможности, сделайте для сотрудников сегодня короткий рабочий день", - подчеркнул он.
Как отметил Кличко, это необходимо, чтобы на дорогах не было больших заторов и чтобы развести во времени нагрузку на общественный транспорт столицы, в работе которого могут быть перебои из-за непогоды.
Мэр также попросил тех киевлян, которым нет острой нужды ехать в город, остаться дома.
Напомним, погода в Киеве сегодня, 12 марта, резко ухудшилась. Согласно прогнозам синоптиков, целый день ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Снег будет идти всю вторую половину дня, а на дорогах возможна гололедица. Дневная температура будет колебаться от 0 до -1.
Отметим, киевские власти пока не знают, будут ли запрещать работу общественного транспорта в случае попадания столицы в "красную" зону карантина и введении в Киеве локдауна. Сейчас Киев находится в зоне риска для ужесточения карантина.