У Києві сьогодні буде короткий робочий день через сніг та проблеми з транспортом

Сьогодні в Києві очікується різке погіршення погодних умов - сильний вітер, зниження температури, можливий снігопад . Мер столиці звернувся до керівників підприємств з проханням оголосити короткий робочий день.

Про це Кличко написав у своєму Telegram-каналі .

"Я звертаюся до керівників підприємств і організацій. За можливості, зробіть для співробітників сьогодні короткий робочий день", - наголосив він.

Як зазначив Кличко, це необхідне, щоб на дорогах не було великих заторів і щоб розвести в часі навантаження на громадський транспорт столиці, в роботі якого можуть бути перебої через негоду.

Мер також попросив тих киян, яким немає гострої потреби їхати в місто, залишитися вдома.