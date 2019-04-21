В Киеве ряд избирателей не смогли проголосовать из-за отсутствия необходимых документов

В Киеве, в день выборов президента Украины, ряд избирателей не смогли проголосовать из-за отсутствия необходимых документов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу гражданской сети ОПОРА.

Как сообщается, на участке №800759, который находится в Святошинском районе Киева, один из избирателей требовал предоставить ему бюллетень на основании копии паспорта.

По словам мужчины, во время первого тура выборов ему удалось проголосовать таким образом. Члены комиссии отказались выполнить требование избирателя. Когда мужчины начали снимать, он покинул помещение.

Также на ИУ №800221 в Деснянском районе женщина не смогла проголосовать, поскольку сменила фамилию после замужества. Документов, подтверждающих этот факт, она не предоставила. По словам избирателя, она приносила свидетельство о браке во время голосования в первом туре, однако тогда члены комиссии его не смотрели.

"Кроме того, на этом же участке один из избирателей пытался проголосовать по справке, которую ей выдали в Государственной миграционной службе вместо паспорта, который женщина отдала для вклеивания новой фотографии. Члены комиссии отказались выдать бюллетень", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в день выборов в Украины, по состоянию на 20:30, к правоохранителям поступило 1245 заявлений и сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

РБК-Украина писало, что в Николаеве в день выборов президента Украины, вблизи избирательного участка, правоохранители задержали восьмерых человек, которые имели при себе оружие.