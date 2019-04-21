У Києві низка виборців не змогли проголосувати через відсутність необхідних документів

У Києві, в день виборів президента України, низка виборців не змогли проголосувати через відсутність необхідних документів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу громадянської мережі ОПОРА.

Як повідомляється, на дільниці №800759, що у Святошинському районі Києва, один з виборців вимагав надати йому бюлетень на підставі копії паспорта.

За словами чоловіка, під час першого туру виборів йому вдалося проголосувати таким чином. Члени комісії відмовились виконати вимогу виборця. Коли чоловіка почали знімати, він залишив приміщення.

Також на ВД №800221 у Деснянському районі жінка не змогла проголосувати, оскільки змінила прізвище після заміжжя. Документів, які підтверджують цей факт, вона не надала. За словами виборця, вона приносила свідоцтво про шлюб під час голосування у першому турі, однак тоді члени комісії його не дивились.

"Крім того, на цій же дільниці одна з виборців намагалась проголосувати з довідкою, яку їй видали в Державній міграційні службі замість паспорта, який жінка віддала для вклеювання нової фотографії. Члени комісії відмовились видати бюлетень", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, протягом дня виборів в України, станом на 20:30, до правоохоронців надійшло 1245 заяв та повідомлень про правопорушення, пов'язані з виборчим процесом.

Також РБК-Україна писало, що у Миколаєві, у день виборів президента України, поблизу виборчої дільниці, правоохоронці затримали вісьмох осіб, які мали при собі зброю.