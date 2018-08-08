В Киеве родные военнопленных устроили мирную акцию

Геращенко сообщила, что на переговорах в Минске 21-22 августа тема освобождения пленных будет ключевой

Под Администрацией президента Украины сегодня, 8 августа, родные военнопленных, которые находятся в плену в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), устроили мирную акцию. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

По словам Геращенко, Украина готова к компромиссам в вопросе освобождения военнопленных.

"В течение месяца мы делали несколько предложений, к сожалению, все они отвергаются РФ и ОРДЛО, которые занимают деструктивную позицию "всех установленных на всех установленных," подтверждая нам меньше 30 наших, требуя почти 300, среди них РФ, беркутовцы и т.д. К сожалению, и представители ОБСЕ на группе делают вид, что не понимают неприемлемость такой позиции, которая является несправедливой, нечестной и отсекает для Украины возможность бороться за украинцев в тюрьмах РФ в обмен на россиян", - написала Геращенко и добавила, что 21-22 августа будут двухдневные переговоры в Минске, на которых ключевой темой будет вопрос заложников и политзаключенных.

Вместе с тем, как сообщает Hromadske, родные военнопленных во время акции требовали освобождения своих родственников, которые находятся в плену более 2 лет.

Фото: акция в поддержку украинских военнопленных

Напомним, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявлял, что боевики на Донбассе удерживают в плену 113 украинских заложников.

Также Грицак сообщал, что Российская Федерация сознательно блокирует переговоры по освобождению заложников.

По его словам, РФ использует пытки, чтобы получить ту или иную информацию.

Он также отмечал, что на сегодня одной из ключевых проблем является недопуск международных организаций к местам на оккупированных территориях, где содержатся пленные.

Ранее Ирина Геращенко также сообщила, что во всех освобожденных из плена на Донбассе в декабре 2017 года были черепно-мозговые травмы.