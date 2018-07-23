У всіх визволених з полону на Донбасі були черепно-мозкові травми, - Геращенко

Новини Надзвичайні події 23.07.2018 - 09:58
Фото: зустріч звільнених заручників, грудень 2017 (РБК-Україна)
Фото: зустріч звільнених заручників, грудень 2017 (РБК-Україна)

Геращенко розповіла про долю колишніх заручників на Донбасі

У всіх визволених з полону на Донбасі у грудні 2017 року були черепно-мозкові травми. Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявила перший віце-спікер Верховної ради, нардеп Ірина Геращенко (БПП).

Зокрема, Геращенко зазначила, що всі звільнені спочатку проходили медичний огляд та перевірку спецслужб.

"Не тільки тому, що їх у чомусь підозрюють. Ні. Насправді, саме з цих розмов ми по крихтах збираємо інформацію, кого ще можуть тримати бойовики", - підкреслила Геращенко.

За її словами, у всіх звільнених були черепно-мозкові травми.

"Їх катували, били по голові. Дванадцять зізналися в сексуальних зґвалтуваннях. Коли ти знаєш про весь цей жах, дуже болісно переживаєш будь-які посмішки світових лідерів з (президентом Росії Володимиром, - ред.) Путіним. Немає там чому сміятися", - додала Геращенко.

Нагадаємо, раніше глава Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що бойовики на Донбасі утримують в полоні 113 українських заручників.

 

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Теги:  Ірина Геращенко,  Донбас,  пленные,  заложники  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС