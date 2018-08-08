В Києві рідні військовополонених влаштували мирну акцію

Геращенко повідомила, що на переговорах у Мінську 21-22 серпня тема звільнення полонених буде ключовою

Під Адміністрацією президента України сьогодні, 8 серпня, рідні військовополонених в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) влаштували мирну акцію. Про це повідомила перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

За словами Геращенко, Україна готова до компромісів у питанні звільнення військовополонених.

"Протягом цих місяці ми робили кілька пропозицій , на жаль, всі вони відкидаються РФ і ОРДЛО, які займають деструктивну позицію "всіх установлених на всіх установлених," підтверджуючи нам менше 30 наших, вимагаючи майже 300 , серед них РФ, беркутівці і тд. На жаль, й представники ОБСЄ на групі роблять вигляд, що не розуміють неприйнятність такої позиції, яка є несправедливою, нечесною і відсікає для України можливість боротися за українців в тюрмах РФ в обмін на росіян", - написала Геращенко і додала, що 21-22 серпня будуть дводенні переговори в Мінську, на яких ключовою темою стане питання заручників і політв'язнів.

Разом з тим, як повідомляє Hromadske, рідні військовополонених під час акції вимагали звільнення своїх родичів, які перебувають у полоні понад 2 роки.

Фото: акція на підтримку українських військовополонених

Нагадаємо, глава Служби безпеки України Василь Грицак заявляв, що бойовики на Донбасі утримують в полоні 113 українських заручників.

Також Грицак повідомляв, що Російська Федерація свідомо блокує переговори по звільненню заручників.

За його словами, РФ використовує тортури, щоб отримати ту чи іншу інформацію. На сьогодні однією з ключових проблем є недопуск міжнародних організацій до місць на окупованих територіях, де бранці утримуються",

Раніше Ірина Геращенко також повідомляла, що у всіх визволених з полону на Донбасі у грудні 2017 року були черепно-мозкові травми.