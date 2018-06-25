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Інтерв'ю

Грицак: РФ свідомо блокує переговори по звільненню заручників

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 12:38
Фото: Василь Грицак (flickr.com/securityserviceofukraine)
Фото: Василь Грицак (flickr.com/securityserviceofukraine)

Для України важливе значення має міжнародна підтримка світових лідерів

Російська Федерація (РФ) свідомо блокує переговори по звільненню заручників. Про це у ході брифінгу заявив глава Служби безпеки України Василь Грицак, повідомляє прес-служба відомства у Тwitter.

"На жаль, на сьогоднішній день переговори по звільненню заручників свідомо блокуються РФ як інструмент тиску на Україну", - заявив він.

За словами Грицака, для України важливе значення має міжнародна підтримка світових лідерів, завдяки якій було звільнено багатьох політичних в'язнів.

"На сьогоднішній захід ми запросили Дмитра Куліша, який перебував в полоні.
РФ використовує тортури, щоб отримати ту чи іншу інформацію. На сьогодні однією з ключових проблем є недопуск міжнародних організацій до місць на окупованих територіях, де бранці утримуються", - розказав Грицак.

При цьому Грицак зазначив, що бранці перебувають на окупованих територіях без будь-якого правового статусу.

"Ми вдячні волонтерам різних організацій за допомогу в звільненні бранців. Ми готові йти на всі кроки задля повернення наших громадян", - додав Грицак.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що Російська Федерація (РФ) і надалі чинитиме перепони у питанні звільнення українських політв'язнів

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Теги публікації: Російська Федерація, заложники, Василий Грицак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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