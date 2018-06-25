Грицак: РФ свідомо блокує переговори по звільненню заручників

Для України важливе значення має міжнародна підтримка світових лідерів

Російська Федерація (РФ) свідомо блокує переговори по звільненню заручників. Про це у ході брифінгу заявив глава Служби безпеки України Василь Грицак, повідомляє прес-служба відомства у Тwitter.

"На жаль, на сьогоднішній день переговори по звільненню заручників свідомо блокуються РФ як інструмент тиску на Україну", - заявив він.

За словами Грицака, для України важливе значення має міжнародна підтримка світових лідерів, завдяки якій було звільнено багатьох політичних в'язнів.

Грицак: На жаль, на сьогоднішній день переговори по звільненню заручників свідомо блокуються РФ як інструмент тиску на Україну. І для нас важливе значення має міжнародна підтримка світових лідерів. Саме завдяки такій підтримці було звільнено багатьох політичних в'язнів — СБ України (@ServiceSsu) June 25, 2018

"На сьогоднішній захід ми запросили Дмитра Куліша, який перебував в полоні.

РФ використовує тортури, щоб отримати ту чи іншу інформацію. На сьогодні однією з ключових проблем є недопуск міжнародних організацій до місць на окупованих територіях, де бранці утримуються", - розказав Грицак.

При цьому Грицак зазначив, що бранці перебувають на окупованих територіях без будь-якого правового статусу.

"Ми вдячні волонтерам різних організацій за допомогу в звільненні бранців. Ми готові йти на всі кроки задля повернення наших громадян", - додав Грицак.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що Російська Федерація (РФ) і надалі чинитиме перепони у питанні звільнення українських політв'язнів.