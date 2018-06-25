Бойовики на Донбасі утримують у полоні 113 заручників, - Грицак

В рамках мінського формату бойовики підтвердили утримання лише 24 заручників

Бойовики на Донбасі утримують у полоні 113 заручників. Про це у ході брифінгу заявив глава Служби безпеки України Василь Грицак, повідомляє прес-служба відомства у Тwitter.

"Сьогодні на непідконтрольній українській владі території ОРДЛО продовжуються утримуватися 113 заручників, з них підтверджено представниками ОРДЛО в рамках мінського формату - лише 24", - повідомив він.

-Сьогодні на непідконтрольній українській владі території ОРДЛО продовжуються утримуватися 113 заручників, з них підтверджено представниками ОРДЛО в рамках «Мінського формату» - лише 24 — СБ України (@ServiceSsu) June 25, 2018

Нагадаємо, раніше Грицак повідомляв, що Російська Федерація (РФ) свідомо блокує переговори по звільненню заручників.

Зазначимо, за словами Грицака, тисячі українців на окупованому Донбасі піддалися тортурам.