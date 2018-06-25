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Бойовики на Донбасі утримують у полоні 113 заручників, - Грицак

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 12:47
Фото: Василь Грицак (РБК-Україна)
Фото: Василь Грицак (РБК-Україна)

В рамках мінського формату бойовики підтвердили утримання лише 24 заручників

Бойовики на Донбасі утримують у полоні 113 заручників. Про це у ході брифінгу заявив глава Служби безпеки України Василь Грицак, повідомляє прес-служба відомства у Тwitter.

"Сьогодні на непідконтрольній українській владі території ОРДЛО продовжуються утримуватися 113 заручників, з них підтверджено представниками ОРДЛО в рамках мінського формату - лише 24", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше Грицак повідомляв, що Російська Федерація (РФ) свідомо блокує переговори по звільненню заручників

Зазначимо, за словами Грицака, тисячі українців на окупованому Донбасі піддалися тортурам.

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Теги публікації: Донбас, заложники, Василий Грицак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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