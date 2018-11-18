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В Киеве в результате стрельбы ранили человека

Новости » Происшествия    18.11.2018 - 13:01
В Киеве в результате стрельбы ранили человека
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пострадавший в тяжелом состоянии

В Киеве в воскресенье, 18 ноября, возле метро Лыбидская в следствие конфликта, который перерос в стрельбу, ранили человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "dtp.kiev.ua".

Как сообщается, инцидент произошел ночью, 18 ноября, вблизи Porter паба. В результате конфликта неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета в парня.

Отмечается, что раненого в тяжелом состоянии и без сознания доставили в 17-ю больницу.

В Киеве в результате стрельбы ранили человека

 

Первые минуты после расстрела 18+ Ночное ЧП в Киеве на лыбидской в porter паба. в результате конфликта неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета в парня. Пострадавший в тяжелом состоянии без сознания был срочно госпитализирован в 17-ю больницу. на месте работала полиция и оперативно-следственная группа. Обращаю ваше внимание, окрестности метро лыбидская являются очень уголовно опасными часто собирают подозрительных элементов.

Опубликовано dtp.kiev.ua Воскресенье, 18 ноябрь 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция задержала четырех жителей Киева и Киевской области, которых подозревают в причастности к стрельбе 5 ноября во время которой один человек погиб, двое получили ранения. В конфликте со стрельбой в Луцке приняли участие около 15 человек.

Отметим, в качестве одной из основных версий стрельбы в Луцке следователи рассматривают бандитские разборки.

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