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В Луцке задержали четвертого подозреваемого в стрельбе

Новости » Общество    15.11.2018 - 13:04
В Луцке задержали четвертого подозреваемого в стрельбе
Фото: место происшествия (facebook.com/katerina.kurbanova.5)

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения

В Луцке правоохранители задержали четырех жителей Киева и Киевской области, которых подозревают в причастности к стрельбе 5 ноября во время которой один человек погиб, двое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что четырем злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о хулиганстве с применением огнестрельного оружия. Троим подозреваемым избрана мера пресечения содержание под стражей сроком 60 суток без права внесения залога.

Сейчас решается вопрос об избрании четвертому подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Луцке 5 ноября 2018 года на автомойке произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще двое ранены. Правоохранители установили личности погибшего и раненых. Все они жители Луцка. В конфликте со стрельбой в Луцке приняли участие около 15 человек.

Отметим, в качестве одной из основных версий стрельбы в Луцке следователи рассматривают бандитские разборки.

Вчера Луцкий городской районный суд Волынской области арестовал троих подозреваемых по делу о стрельбе.

 

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