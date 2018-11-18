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У Києві внаслідок стрілянини поранили людину

Новини » Надзвичайні події    18.11.2018 - 13:01
У Києві внаслідок стрілянини поранили людину
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Постраждалий в тяжкому стані

У Києві у неділю, 18 листопада, поблизу метро Либідська в наслідок конфлікту, який переріс у стрілянину, поранили людину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "dtp.kiev.ua".

Як повідомляється, інцидент стався вночі, 18 листопада, поблизу Porter пабу. В результаті конфлікту невідомий декілька разів вистрілив з пістолету в хлопця.

Зазначається, що пораненого у важкому стані та без свідомості доправили до 17-ї лікарні.

У Києві внаслідок стрілянини поранили людину

 

Первые минуты после расстрела 18+ Ночное ЧП в Киеве на лыбидской у porter паба. в результате конфликта неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета в парня. Пострадавший в тяжелом состоянии без сознания был срочно госпитализирован в 17-ю больницу. на месте работала полиция и оперативно-следственная группа. Обращаю ваше внимание, окрестности метро лыбидская являются очень криминально опасными часто собирают подозрительных элементов.

Опубліковано dtp.kiev.ua Неділя, 18 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція затримала чотирьох жителів Києва і Київської області, яких підозрюють у причетності до стрілянини 5 листопада під час якої одна людина загинула, двоє отримали поранення. У конфлікт зі стріляниною в Луцьку взяли участь близько 15 осіб.

Відзначимо, в якості однієї з основних версій стрілянини у Луцьку слідчі розглядають бандитські розборки.

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