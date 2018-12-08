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В Киеве в результате столкновения автомобиль выбросило на тротуар

Новости » Происшествия    08.12.2018 - 22:51
В Киеве в результате столкновения автомобиль выбросило на тротуар
Иллюстративное фото (УНИАН)

В центре Киева произошла авария

В центре Киева на перекрестке дороги после столкновения автомобиль выбросило на тротуар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вартові.Еспресо".

Как сообщается, столкнулись Volkswagen Golf и Dacia Logan. После столкновения первый автомобиль развернуло на 180 градусов, а второй - выбросило на тротуар.

Указано, что прохожих в момент аварии на тротуаре не было. Водители автомобилей от госпитализации отказались.

 

Фото: авария в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на бульваре Леси Украинки автокран протаранил около десятка автомобилей, в результате аварии был пострадавший.

Так, автокран двигался со спуска и протаранил около десятка автомобилей. В результате аварии движение было перекрыто полностью, и от станции метро "Печерская" в сторону Бессарабского рынка образовалась пробка.

Как писало РБК-Украина, в сентябре на Окружной дороге Киева автомобиль протаранил остановку общественного транспорта. Отмечается, что машина врезалась в торговый киоск, расположенный на остановке транспорта "Электронмаш" на Петропавловской Борщаговке.

 

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