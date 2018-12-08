У Києві внаслідок зіткнення автомобіль викинуло на тротуар

Ілюстративне фото (УНІАН)

У центрі Києва сталася аварія

В центрі Києва на перехресті дороги після зіткнення автомобіль викинуло на тротуар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вартові.Еспресо".

Як повідомляється, зіткнулися Volkswagen Golf та Dacia Logan. Після зіткнення перший автомобіль розвернуло на 180 градусів, а другий - викинуло на тротуар.

Зазначено, що перехожих в момент аварії на тротуарі не було. Водії автомобілів від госпіталізації відмовились.

Фото: аварія в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на бульварі Лесі Українки автокран протаранив близько десятка автомобілів, в результаті аварії є постраждалий.

Так, автокран рухався зі спуску і протаранив близько десятка автомобілів. В результаті аварії рух перекрито повністю, і від станції метро "Печерська" в бік Бессарабського ринку утворилася пробка.

Як писало РБК-Україна, у вересні на Окружній дорозі Києва автомобіль протаранив зупинку громадського транспорту. Відзначається, що машина врізалася в торговий кіоск, який розташований на зупинці транспорту "Електронмаш" на Петропавлівській Борщагівці.