Бунт у СІЗО: завершено досудове розслідування щодо 3 співробітників

Фото: правоохоронці біля Лук'янівського СІЗО під час бунту "торнадівців" (РБК-Україна)

Наразі продовжується досудове розслідування щодо всього кола осіб, причетних до вчинення правопорушень

Завершено досудове розслідування щодо трьох співробітників державної установи "Київський слідчий ізолятор", яким було повідомлено про підозру за фактами пособництва екс-бійцям роти "Торнадо" у вчиненні злочинів. Про це написала прес-секретар генпрокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

Так, злочинні дії окремих членів організованої групи та її організатора додатково кваліфіковано як дії, спрямовані на вчинення замаху на вбивство працівників правоохоронних органів у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків.

"Крім того, екс - командиру роти "Торнадо", який є організатором вчинення злочинів, та екс - бійцям вказаної роти також повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 393 КК України (готування до втечі з - під варти)", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що 22.10.2018 прокурором в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України всім особам, яким було повідомлено про підозру, та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні.

"Завершено досудове розслідування щодо трьох співробітників державної установи "Київський слідчий ізолятор", яким повідомлено про підозру за фактами пособництва екс – бійцям роти "Торнадо" у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345 КК України", - йдеться у повідомленні.

Поруч з цим, на даний час у виділеному кримінальному провадженні продовжується досудове розслідування з метою встановлення та притягнення до відповідальності всього кола осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

У червні екс-бійці "Торнадо" влаштували бунт в Лук'янівському СІЗО, у зв'язку з чим був введений план "Буря". Зазначалося, що екс-комбата Руслана Онищенка та його поплічників намагалися розвести по різним закладам тимчасового утримання.

У відповідь на це ув'язнені забарикадували вихід з камери. Згодом проти двох працівників Лук'янівського СІЗО відкрили справу за допомогу колишнім бійцям спецроти "Торнадо".

28 вересня ккс-командиру роти "Торнадо" та ще трьом колишнім бійцям було повідомлено про нову підозру у готуванні до втечі з-під варти у Лук'янівському слідчому ізоляторі (СІЗО).