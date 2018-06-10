В Киеве в результате ДТП пострадали 5 человек

ДТП произошло на пересечении улицы Здолбуновской и проспекта Григоренко

В ночь на воскресенье, 10 июня, на Позняках в Киеве в дорожно-транспортном происшествии пострадало пять человек, четверо из которых были госпитализированы. Об этом говорится в сообщении dtp.kiev.ua в Facebook.

"В ночь на 10 июня в Киеве на пересечении улицы Здолбуновской и проспекта Григоренко произошло ДТП. Столкнулись Renault Logan и Chevrolet Aveo. Авария случилась около 03:30", - говорится в сообщении.

Так, согласно информации сотрудников патрульной полиции, Renault ехал по проспекту Григоренко со стороны проспекта Бажана, а Chevrolet двигался по улице Здолбуновской со стороны улицы Ревуцкого. На пересечении улицы Здолбуновской и проспекте Григоренко автомобили столкнулись. Обе машины получили серьезные повреждения. От удара Renault вылетел на тротуар.

"В результате аварии четверых человек госпитализировали. Все они ехали в Renault Logan. Также за помощью к медикам обращалась девушка-пассажир Chevrolet Aveo, однако госпитализация не понадобилась", - отмечает издание.

Фото: ДТП на Позняках в Киеве

Вместе с тем выяснилось, что водитель Chevrolet ездил по временным правам, так как ранее был пойман пьяным за рулем. Находились ли водители автомобилей в нетрезвом состоянии - выяснит экспертиза.

На месте работали патрульная полиция, пять бригад медиков и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Изюм под Харьковом произошло дорожно-транспортное происшествиес участием авто полиции, в результате аварии один человек погиб, еще двое получили ранения.