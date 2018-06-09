Под Харьковом произошло ДТП с участием авто полиции, есть погибший и пострадавшие

ДТП в Изюме произошло сегодня около 18:40

В городе Изюм под Харьковом сегодня, 9 июня 2018 года, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием авто полиции, в результате аварии один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"В Харьковской области полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием служебного транспорта. В результате аварии погиб 25-летний мужчина, двое участников дорожно-транспортного происшествия в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ДТП в Изюме произошло сегодня около 18:40 в переулке Заликарняном.

Сообщается, что 25-летний водитель BMW выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Изюмского отдела полиции. В результате аварии погиб водитель BMW, а его 24 и 25-летние пассажиры госпитализированы.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

#поліція_Харківщини #ДТП На Харьковщине полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием служебного транспорта в Результате... Опубликовано Полиция Харьковщины 9 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в результате ДТП в Запорожье погибли два человека.