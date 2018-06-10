У Києві в результаті ДТП постраждали 5 осіб

ДТП сталося на перетині вулиці Здолбунівської та проспекту Григоренка

В ніч на неділю, 10 червня, на Позняках у Києві в дорожньо-транспортній пригоді постраждало п'ять осіб, четверо з яких були госпіталізовані. Про це йдеться в повідомленні dtp.kiev.ua у Facebook.

"У ніч на 10 червня в Києві на перетині вулиці Здолбунівської та проспекту Григоренка сталося ДТП. Зіткнулися Renault Logan і Chevrolet Aveo. Аварія трапилася близько 03:30", - йдеться в повідомленні.

Так, згідно з інформацією співробітників патрульної поліції, Renault їхав по проспекту Григоренка з боку проспекту Бажана, а Chevrolet рухався по вулиці Здолбунівській з боку вулиці Ревуцького. На перетині вулиці Здолбунівської та проспекту Григоренка автомобілі зіткнулися. Обидві машини отримали серйозні пошкодження. Від удару Renault вилетів на тротуар.

"В результаті аварії четверо людей госпіталізовано. Всі вони їхали у Renault Logan. Також за допомогою до медиків зверталася дівчина-пасажир Chevrolet Aveo, проте госпіталізація не знадобилася", - зазначає видання.

Фото: ДТП на Позняках в Києві

Разом з тим з'ясувалося, що водій Chevrolet їздив по тимчасовим правам, так як раніше був впійманий п'яним за кермом. Чи еребували водії автомобілів у нетверезому стані - з'ясує експертиза.

На місці працювали патрульна поліція, п'ять бригад медиків та слідчо-оперативна група. Подробиці події з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у місті Ізюм під Харковом сталася дорожньо-транспортна происшествиес участю авто поліції, в результаті аварії одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.