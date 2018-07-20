В Киеве в результате ДТП погибло трое людей, еще двое пострадали

Среди погибших есть несовершеннолетний ребенок

В Киеве в Голосеевском районе на Старообуховской трассе столкнулись и загорелись три автомобиля, в результате чего погибло трое людей, еще двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Так, водитель одного из автомобилей выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с другими автомобилями.

Фото: авария в Голосеевском районе Киева

Как сообщают в полиции, в салоне одной иномарки погибла семья: отец, мать и несовершеннолетний ребенок. Еще двое пострадавших в результате ДТП получили травмы средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время на месте смертельной аварии работают сотрудники полиции.

Как ранее сообщало РБК-Украина, сегодня, 20 июля, произошло смертельное ДТП в Житомирской области на трассе Киев - Чоп утром 20 июля.

За рулем грузовика находился житель Тернопольской области 1981 года рождения. Среди пассажиров автобуса 10 человек погибли, а еще 10 с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.