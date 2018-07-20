У Києві в результаті ДТП загинуло троє людей, ще двоє постраждали

Серед загиблих є неповнолітня дитина

У Києві у Голосіївському районі на Старообухівській трасі зіткнулись та загорілись три автомобіля, внаслідок чого загинуло троє людей, ще двоє постраждали. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Києві.

Так, водій одного з автомобілів виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з іншими автомобілями.

Фото: аварія у Голосіївському районі Києва

Як повідомляють у поліції, у салоні однієї іномарки загинула родина: батько, мати та неповнолітня дитина. Ще двоє потерпілих внаслідок ДТП отримали травми середнього ступеню тяжкості, їм надається необхідна медична допомога.

На цей час на місці смертельної аварії працюють працівники поліції з метою встановлення обставин та механізму автопригоди.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, сьогодні, 20 липня, сталась смертельна ДТП в Житомирській області сталася на трасі Київ - Чоп вранці 20 липня.

За кермом вантажівки перебував житель Тернопільської області 1981 року народження. Серед пасажирів автобуса 10 осіб загинуло, а ще 10 з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані.