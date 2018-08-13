В Киеве в результате ДТП автомобиль влетел в толпу людей

ДТП произошло в жилом массиве Троещина

В Киеве автомобиль в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) влетел в толпу людей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Сообщается, что в жилом массиве Троещина автомобиль "Волга" влетел в толпу и перевернулся. По предварительной информации в результате ДТП пострадали несколько человек.

"На перекрестке возле "Новой линии" столкнулись "Волга" и "Девятка". От удара "Волгу" унесло на тротуар в толпу людей. Есть пострадавшие. Информации о их состоянии пока что нет. Ожидают патрульную полицию и скорую помощь", - говорится в сообщении.

Фото (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Серьезная авария с опрокидыванием произошла на ж/м Троещина (неподалеку от магазина Новая Линия): #Lada vs #ГАЗ. Детали аварии и информация о пострадавших уточняются. Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 13 серпня 2018 р.

Напомним, 7 августа в Киеве автомобиль Skoda наехал на три автомобиля, которые были припаркованы возле станции метро "Сырец". В результате столкновения 30-летний мужчина, который сажал своего 3-летнего сына в Hyundai, получил телесные повреждения несовместимые с с жизнью.