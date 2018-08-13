У Києві в результаті ДТП автомобіль влетів у натовп людей

ДТП сталося в житловому масиві Троєщина

У Києві автомобіль в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) влетів у натовп людей. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Повідомляється, що в житловому масиві Троєщина автомобіль "Волга" влетів у натовп і перекинувся. За попередньою інформацією, в результаті ДТП постраждали кілька людей.

"На перехресті біля "Нової лінії" зіткнулися "Волга" і "Дев'ятка". Від удару "Волгу" занесло на тротуар у натовп людей. Є постраждалі. Інформації про їх стан поки що немає. Очікують патрульну поліцію і швидку допомогу", - йдеться в повідомленні.

Фото (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Серйозна аварія з перекиданням сталася на ж/м Троєщина (неподалік від магазину Нова Лінія): #Lada vs #ГАЗ. Деталі аварії та інформація про постраждалих уточнюються. Опубліковано Київ Оперативний Понеділок, 13 серпня 2018 р.

Нагадаємо, 7 серпня в Києві автомобіль Skoda наїхав на три автомобіля, які були припарковані біля станції метро "Сирець". В результаті зіткнення 30-річний чоловік, який садив свого 3-річного сина в Hyundai, отримав тілесні ушкодження несумісні з життям.