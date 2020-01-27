В Киеве резко выросли темпы заболеваемости гриппом и ОРВИ

За неделю темпы заболеваемости выросли почти на 20%
В Киеве за неделю резко выросли темпы заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом говорится в сообщении Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины в Facebook.
Сообщается, что за четвертую неделю 2020 года зарегистрировали 10920 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю - 9176). Отмечается рост заболеваемости на 19,0%. Также сообщается, что рост произошел за счет как детского так и взрослого населения:
В структуре заболеваемости дети составляют - 61,7%, на предыдущей неделе - 58,3%. Заболеваемость среди школьников выросла на 35,6%, зарегистрировано 2869 случаев, что составляет 42,6% от общего количества заболевших детей.
В больницы были госпитализированы 186 человек, из них 150 детей.
Напомним, ранее сообщалось, что в Бердянске Запорожской области до конца января на карантин закрыты все школы и детские сады.
До этого также сообщалось, что в Днепре от осложнений в результате заболевания гриппом умер двухлетний ребенок.