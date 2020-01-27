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У Києві різко зросли темпи захворюваності на грип та ГРВІ

Новини » Надзвичайні події     27.01.2020 - 14:23
У Києві різко зросли темпи захворюваності на грип та ГРВІ
Ілюстративне фото (УНІАН)

За тиждень темпи захворюваності зросли майже на 20%

У Києві за тиждень різко зросли темпи захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). Про це йдеться в повідомленні Київського міського лабораторного центру МОЗ України в Facebook.

Повідомляється, що за четвертий тиждень 2020 року зареєстрували 10920 хворих на грип та ГРВІ (за попередній тиждень - 9176). Відзначається зростання захворюваності на 19,0%. Також повідомляється, що зростання відбулося за рахунок як дитячого так і дорослого населення:

  • захворіли 6733 дітей проти 5349 за 3 тиждень - зростання на 25,9%;
  • захворіли 4187 дорослих проти 3827 - зростання на 9,4%.

У структурі захворюваності діти складають - 61,7%, на попередньому тижні - 58,3%. Захворюваність серед школярів зросла на 35,6%, зареєстровано 2869 випадків, що становить 42,6% від загальної кількості хворих дітей.

До лікарень були госпіталізовані 186 осіб, з них 150 дітей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Бердянську Запорізької області до кінця січня на карантин закриті всі школи та дитячі сади.

До цього також повідомлялося, що в Дніпрі від ускладнень внаслідок захворювання на грип померла дворічна дитина.

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