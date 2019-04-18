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В Киеве резко сократилось число угонов авто

Новости » Происшествия    18.04.2019 - 13:49
В Киеве резко сократилось число угонов авто
Фото: Андрей Крищенко (РБК-Украина)

В Киеве в четыре раза сократилось количество угонов

В Киеве фиксируют резкое сокращение числа угонов автомобилей. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает пресс-служба Киеврады.

По его словам, с начала года преступность в Киеве составила 55,3% из расчета на 10 тыс. населения, что на 2,5% меньше показателей прошлого года. Большая часть преступлений касается имущественного характера. В частности, зафиксировано 7,7 тыс. квартирных краж, более 400 грабежей, 69 разбойных нападений и почти 200 угонов транспорта.

"Если сравнивать с прошлыми годами, тогда было около 17 грабежей в день, сегодня - 5. Кроме того, в 4 раза сократилось число угонов автомобилей", - добавил Крищенко.

Напомним, ранее в феврале в Киевской области задержали банду угонщиков элитных авто. Во время обысков у участников группировки обнаружили специальные устройства для сканирования и запуска двигателя, устройства для подавления сигналов, различные номерные знаки, рации, мобильные телефоны и дубликаты ключей.

В январе Верховная рада Украины провалила закон об ужесточении наказания за взлом автомобиля с использованием электронного устройства.

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