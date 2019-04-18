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У Києві різко скоротилася кількість викрадень авто

Новини » Надзвичайні події    18.04.2019 - 13:49
У Києві різко скоротилася кількість викрадень авто
Фото: Андрій Крищенко (РБК-Україна)

У Києві в чотири рази скоротилася кількість викрадень

У Києві фіксують різке скорочення числа викрадень автомобілів. Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає прес-служба Киевради.

За його словами, з початку року злочинність в Києві склала 55,3% з розрахунку на 10 тис. населення, що на 2,5% менше показників минулого року. Більша частина злочинів стосується майнового характеру. Зокрема, зафіксовано 7,7 тис. квартирних крадіжок, більше 400 грабежів, 69 розбійних нападів і майже 200 викрадень транспорту.

"Якщо порівнювати з минулими роками, тоді було близько 17 грабежів на день, сьогодні - 5. Крім того, в 4 рази скоротилася кількість викрадень автомобілів", - додав Крищенко.

Нагадаємо, раніше в лютому в Київській області затримали банду викрадачів елітних авто. Під час обшуків в учасників угруповання виявили спеціальні пристрої для сканування і запуску двигуна, пристрої для придушення сигналів, різні номерні знаки, рації, мобільні телефони та дублікати ключів.

У січні Верховна рада України провалила закон про посилення покарання за злом автомобіля з використанням електронного пристрою.

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