В Киеве из-за ремонта перекроют улицу на Подоле: как объехать

По информации коммунальной корпорации, будет обновляться дорожное покрытие между улицами Боричев Ток и Петра Сагайдачного.

"С 6:00 21 июня по 20 августа на части Андреевской улицы перекроют движение транспорта. На первом этапе ее обновлять между улицами Боричев Ток и Сагайдачного. Во время работ движение на части улицы перекроют",- говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" отметили, что временный объезд будет организован через улицу Сагайдачного.

Фото: схема объезда через улицу Сагайдачного (facebook.com/kievavtodor)

Кроме того, до 18 июля в Печерском районе столицы на улице Генерала Алмазова частично ограничили движение транспорта.

Там дорожники начали снимать старое покрытие.

Известно, что будет обновлен ​​участок между улицами Старонаводницкой и Цитадельной.

Фото: перекрытие части дороги на улице Генерала Алмазова (facebook.com/kievavtodor)