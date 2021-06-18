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В Киеве из-за ремонта перекроют улицу на Подоле: как объехать

Автор: Мария Кучерявец

В Подольском районе столицы на части Андреевской улицы с 21 июня перекроют движение транспорта. До 20 августа там будут проводиться ремонтные работы.

Об этом сообщает "Киевавтодор".

По информации коммунальной корпорации, будет обновляться дорожное покрытие между улицами Боричев Ток и Петра Сагайдачного.

"С 6:00 21 июня по 20 августа на части Андреевской улицы перекроют движение транспорта. На первом этапе ее обновлять между улицами Боричев Ток и Сагайдачного. Во время работ движение на части улицы перекроют",- говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" отметили, что временный объезд будет организован через улицу Сагайдачного.

Фото: схема объезда через улицу Сагайдачного (facebook.com/kievavtodor)

Кроме того, до 18 июля в Печерском районе столицы на улице Генерала Алмазова частично ограничили движение транспорта.

Там дорожники начали снимать старое покрытие.

Известно, что будет обновлен ​​участок между улицами Старонаводницкой и Цитадельной.

Фото: перекрытие части дороги на улице Генерала Алмазова (facebook.com/kievavtodor)

Напомним, что в Киеве от вчера на Парковой аллее частично ограничили движение транспорта до 28 июня.

Добавим, что в столице ограничат движение на Владимирском спуске до 31 июля.

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