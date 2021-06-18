У Києві через ремонт перекриють вулицю на Подолі: як об'їхати

За інформацією комунальної корпорації, буде оновлюватися дорожнє покриття між вулицями Боричів Тік і Петра Сагайдачного.

"Із 06:00 21 червня до 20 серпня на частині Андріївської вулиці перекриють рух транспорту. На першому етапі її оновлюватимуть між вулицями Боричів Тік і Сагайдачного. Під час робіт рух на частині вулиці перекриють", - йдеться у повідомленні.

У "Київавтодорі" зазначили, що тимчасовий об’їзд буде організовано через вулицю Сагайдачного.

Фото: схема об'їзду через вулицю Сагайдачного (facebook.com/kievavtodor)

Крім того, до 18 липня в Печерському районі столиці на вулиці Генерала Алмазова частково обмежили рух транспорту.

Там дорожники розпочали знімати старе покриття.

Відомо, що буде оновлена ділянка між вулицями Старонаводницькою та Цитадельною.

Фото: перекриття частини дороги на вулиці Генерала Алмазова (facebook.com/kievavtodor)