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В Киеве после реконструкции открылось общежитие для медработников, - КГГА

НовостиМедицина    13.06.2018 - 10:57
Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua

Жилье предусмотрено для работников ТМО "Санаторного лечения"

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник вручил ключи жильцам общежития для медицинских работников, в котором недавно завершили ремонтные работы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации.

"В первую очередь, это жилье предусмотрено для работников ТМО "Санаторного лечения". Однако при необходимости здесь могут жить медицинские работники и других столичных учреждений здравоохранения. Средняя стоимость проживания в общежитии с учетом оплаты коммунальных услуг будет составлять в месяц около 750 гривен. Убежден, что такая сумма достаточно приемлемая для молодого специалиста", – отметил Поворозник.

По его словам, здание общежития до 2017 года было в аварийном полуразрушенном состоянии и в течение 20 лет не эксплуатировалась. За счет бюджетных средств в здании проведен капитальный ремонт, закуплена мебель, электроплиты, стиральные машины, телевизоры, проведено благоустройство территории и тому подобное. В целом на все работы в 2017 году выделено 5,3 млн грн. Сейчас в общежитии подготовлено 20 просторных комнат, в которых созданы комфортные условия для проживания медицинских работников.

"В программе социально-экономического развития предусмотрены средства в сумме 20,2 млн грн на реконструкцию общежития для медицинских работников на вул. Полевой, 6 в Соломенском районе. Поэтому в следующем году еще больше медиков столицы будут иметь возможность заселиться в недорогое жилье", – отметил Поворозник.

Напомним, недавно Виталий Кличко открыл уникальное реабилитационное отделение для людей с ограниченными возможностями в санатории "Салют". Отделение рассчитано на 100 коек, в нем предусмотрено лечение детей психоневрологического профиля в возрасте от 3 до 17 лет.

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Теги публикации: Виталий Кличко, КГГА, медицина  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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