У Києві після реконструкції відкрився гуртожиток для медпрацівників, - КМДА

Житло передбачено для працівників ТМО "Санаторного лікування"

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник вручив ключі мешканцям гуртожитку для медичних працівників, у якому нещодавно завершили ремонтні роботи. Про це йдеться у повідомленні прес-служби адміністрації.

"У першу чергу, це житло передбачено для працівників ТМО "Санаторного лікування". Проте за необхідності тут можуть жити медичні працівники й інших столичних закладів охорони здоров’я. Середня вартість проживання у гуртожитку з урахуванням оплати комунальних послуг складатиме на місяць біля 750 гривень. Переконаний, що така сума досить прийнятна для молодого фахівця", – зазначив Поворозник.

За його словами, будівля гуртожитку до 2017 року була в аварійному занедбаному стані та протягом 20 років не експлуатувалася. За рахунок бюджетних коштів у будівлі проведено капітальний ремонт, закуплено меблі, електроплити, пральні машини, телевізори, проведено благоустрій території тощо. Загалом на всі роботи у 2017 році виділено 5,3 млн грн. Наразі у гуртожитку підготовлено 20 просторих кімнат, у яких створені комфортні умови для проживання медичних працівників.

"У програмі соціально-економічного розвитку передбачено кошти у сумі 20,2 млн грн на реконструкцію гуртожитку для медичних працівників на вул. Польовій, 6 у Солом’янському районі. Тож у наступному році ще більше медиків столиці матимуть можливість заселитися у недороге житло", – зауважив Поворозник.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Кличко відкрив унікальне реабілітаційне відділення для людей з обмеженими можливостями в санаторії "Салют". Відділення розраховане на 100 ліжок, в ньому передбачене лікування дітей психоневрологічного профілю віком від 3 до 17 років.