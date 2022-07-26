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В Киеве рекомендуют не купаться на 20 пляжах: где лучше не отдыхать

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Киев, Вторник 26 июля 2022 09:35
В Киеве рекомендуют не купаться на 20 пляжах: где лучше не отдыхать Фото: Киевлянам не рекомендовали купаться на столичных пляжах (kiev.dpss.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Киевлянам советуют не купаться на большинстве официальных пляжей столицы. Причиной таких призывов стала не только угроза обнаружения взрывоопасных предметов, а и негативные исследования воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу Киева.

Соответствующее предупреждение касается 20 киевских зон массового купания. Поэтому лучше не лезть в воду на пляжах:

  • "Венеция";
  • "Радуга";
  • "Детский";
  • "Золотой";
  • "Молодежный";
  • "Предместная Слободка";
  • "Радуга";
  • "Тельбин";
  • "Центральный";
  • "Троещина";
  • "Черторой";
  • "Галерный";
  • "Вербный";
  • "Пуща Водица".

Кроме этого, говорится о пляжах в зонах отдыха "Белая", "Наталка", "Верхняя", "Синеозерная", "Голубая", "Редчина".

В Госпродпотребслужбе Киева объяснили, что это связано с неудовлетворительными санитарными показателями воды.Тесты делали, в частности на запахи, водородный показатель (рН) и на содержание лактозоположительных кишечных палочек.

Напомним, в 2022 году в Киеве пляжный сезон официально не открывали. В КГГА пояснили, что существует вероятность обнаружения в водоемах взрывоопасных предметов.

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