В Киеве рекомендуют не купаться на 20 пляжах: где лучше не отдыхать

Фото: Киевлянам не рекомендовали купаться на столичных пляжах (kiev.dpss.gov.ua)

Киевлянам советуют не купаться на большинстве официальных пляжей столицы. Причиной таких призывов стала не только угроза обнаружения взрывоопасных предметов, а и негативные исследования воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу Киева.

Соответствующее предупреждение касается 20 киевских зон массового купания. Поэтому лучше не лезть в воду на пляжах: "Венеция";

"Радуга";

"Детский";

"Золотой";

"Молодежный";

"Предместная Слободка";

"Радуга";

"Тельбин";

"Центральный";

"Троещина";

"Черторой";

"Галерный";

"Вербный";

"Пуща Водица". Кроме этого, говорится о пляжах в зонах отдыха "Белая", "Наталка", "Верхняя", "Синеозерная", "Голубая", "Редчина". В Госпродпотребслужбе Киева объяснили, что это связано с неудовлетворительными санитарными показателями воды.Тесты делали, в частности на запахи, водородный показатель (рН) и на содержание лактозоположительных кишечных палочек.