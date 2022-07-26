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У Києві рекомендують не купатися на 20 пляжах: де краще не відпочивати

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Київ, Вівторок 26 липня 2022 09:35
У Києві рекомендують не купатися на 20 пляжах: де краще не відпочивати Фото: Киянам не рекомендували купатися на столичних пляжах (kiev.dpss.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Киянам радять не купатися на більшості офіційних пляжів столиці. Причиною таких закликів стала не лише загроза виявлення вибухонебезпечних предметів, а й негативні дослідження води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу Києва.

Відповідне попередження стосується 20 київських зон масового купання. Відтак краще не лізти у воду на пляжах:

  • "Венеція";
  • "Веселка";
  • "Дитячий";
  • "Золотий";
  • "Молодіжний";
  • "Передмістна Слобідка";
  • "Райдуга";
  • "Тельбін";
  • "Центральний";
  • "Троєщина";
  • "Чорторий";
  • "Галерний";
  • "Вербний";
  • "Пуща Водиця".

Окрім цього, мовиться про пляжі у зонах відпочинку "Біла", "Наталка", "Верхня", "Синєозерна", "Голуба", "Редьчина".

У Держпродспоживслужбі Києва пояснили, що це пов'язано із незадовільними санітарними показниками води.Тести робили, зокрема на запахи, водневий показник (рН) та на вміст лактозопозитивних кишкових паличок.

Нагадаємо, у 2022 році в Києві пляжний сезон офіційно не відкривали. У КМДА пояснили, що існує ймовірність виявлення у водоймах вибухонебезпечних предметів.

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