У Києві рекомендують не купатися на 20 пляжах: де краще не відпочивати

Фото: Киянам не рекомендували купатися на столичних пляжах (kiev.dpss.gov.ua)

Киянам радять не купатися на більшості офіційних пляжів столиці. Причиною таких закликів стала не лише загроза виявлення вибухонебезпечних предметів, а й негативні дослідження води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу Києва.

Відповідне попередження стосується 20 київських зон масового купання. Відтак краще не лізти у воду на пляжах: "Венеція";

"Веселка";

"Дитячий";

"Золотий";

"Молодіжний";

"Передмістна Слобідка";

"Райдуга";

"Тельбін";

"Центральний";

"Троєщина";

"Чорторий";

"Галерний";

"Вербний";

"Пуща Водиця". Окрім цього, мовиться про пляжі у зонах відпочинку "Біла", "Наталка", "Верхня", "Синєозерна", "Голуба", "Редьчина". У Держпродспоживслужбі Києва пояснили, що це пов'язано із незадовільними санітарними показниками води.Тести робили, зокрема на запахи, водневий показник (рН) та на вміст лактозопозитивних кишкових паличок.