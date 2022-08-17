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В Киеве разоблачили схему изготовления "белых билетов" для призывников

Фото: В Киеве разоблачили схему изготовления "белых билетов" для призывников (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В Киеве мужчина выдавал "белые билеты" оформляя инвалидность. В дальнейшем владельцы таких документов могли выехать за пределы Украины без проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области.

По данным правоохранителей, мужчина брал $3000 за оформление документов, предоставляющих право выехать за границу во время военного положения.

"Организатор схемы - 54-летний житель Киева, который уже находится в розыске за мошенничество и подделку документов", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали в Шевченковском районе Киева во время получения $3000 от очередного "клиента". Сейчас ему сообщили о подозрении по статье "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Ему грозит до девяти лет тюрьмы.

Напомним, что в Одессе разоблачили схему выдачи справок о непригодность к армии.

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КиевСлужба безопасности Украины