RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві викрили схему виготовлення "білих квитків" для призовників

Фото: У Києві викрили схему виготовлення "білих квитків" для призовників (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

У Києві чоловік видавав "білі квитки" оформлюючи інвалідність. Надалі власники таких документів могли виїхати за межі України без жодних проблем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

За даними правоохоронців, чоловік брав $3000 за оформлення документів, що надають право виїхати за кордон під час воєнного стану.

"Організатор схеми - 54-річний мешканець Києва, який вже знаходиться у розшуку за шахрайство та підроблення документів", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали в Шевченківському районі Києва під час отримання $3000 від чергового "клієнта". Наразі йому повідомили про підозру за статтею "незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Йому загрожує до дев'яти років в'язниці.

Нагадаємо, що в Одесі викрили схему видачі довідок про непридатність до армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївСлужба безпеки України