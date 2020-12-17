В Киеве разоблачили производство и сбыт наркотиков в особо крупных размерах

Фото: изъятые при обысках наркотики (ssu.gov.ua)

В Киеве прекратили производство и сбыт наркотиков и психотропных веществ. Денежный оборот злоумышленников составлял до 2 миллионов гривен в месяц.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По версии следствия, бизнес организовали киевляни, разбирающиеся в IT-технологиях. Они арендовали частный дом, где обустроили лабораторию, в которой изготовляли психотропные вещества в особо крупных размерах.

Группировка закупала прекурсоры и реализовала их оптовыми партиями через интернет-магазины. Рассчеты проводились через электронные платежные системы и криптовалюты.

Участники банды действовали в условиях конспирации с использованием конспиративных квартир для прикрытия противоправной деятельности. Сбыт запрещенных веществ они осуществляли с помощью закладок или посылками почтой. Клиентами были, преимущественно, молодые люди.

Деятельность банда вела более года, а месячный оборот в среднем составлял 2 миллиона гривен.

В рамках восьми обысков в нарколаборатории и по местам проживания фигурантов изъяли почти 300 килограмм прекурсоров и химических веществ, 20 килограммов психотропа PVP, более 200 таблеток MDMA, 3 кг каннабиса, 100 грамм амфетамина. Стоимость обнаруженных наркотиков оценивается в почти 10 миллионов гривен.

Правоохранители задержали семерых участников группировки, включая организаторов. Следствие ведется по ч.3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах).

Ранее сообщалось, что за 2020 год пограничники обнаружили более 600 килограммов наркотических средств. В частности почти 460 килограммов кокаина.

Также, Служба безопасности Украины задержала группировку, которая получала миллионные "доходы" от сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ. Они отправляли "товар" в разные регионы страны.