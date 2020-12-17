ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві викрили виробництво і збут наркотиків в особливо великих розмірах

Київ, Четвер 17 грудня 2020 17:50
У Києві викрили виробництво і збут наркотиків в особливо великих розмірах
Фото: вилучені при обшуках наркотики (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

У Києві припинили виробництво та збут наркотиків і психотропних речовин. Грошовий обіг зловмисників становив до 2 мільйонів гривень у місяць.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За версією слідства, бізнес організували кияни, які розбираються в IT-технологіях. Вони орендували приватний будинок, де облаштували лабораторію, в якій виготовляли психотропні речовини в особливо великих розмірах.

Угруповання закуповувало прекурсори та реалізувала їх оптовими партіями через інтернет-магазини. Розрахунки проводилися через електронні платіжні системи та криптовалюти.

Учасники банди діяли в умовах конспірації з використанням конспіративних квартир для прикриття протиправної діяльності. Збут заборонених речовин вони здійснювали за допомогою закладок або посилками поштою. Клієнтами були переважно молоді люди.

Діяльність банда вела більше року, а місячний оборот у середньому становив 2 мільйони гривень.

В рамках восьми обшуків в нарколабораторії та за місцями проживання фігурантів вилучили майже 300 кілограмів прекурсорів та хімічних речовин, 20 кілограмів психотропу PVP, понад 200 таблеток MDMA, 3 кг канабісу, 100 грам амфетаміну. Вартість знайдених наркотиків оцінюється в майже 10 мільйонів гривень.

Правоохоронці затримали сімох учасників угруповання, включаючи організаторів. Слідство ведеться за ч.3 статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах).

Раніше повідомлялося, що за 2020 рік прикордонники виявили понад 600 кілограмів наркотичних засобів. Зокрема майже 460 кілограмів кокаїну.

Також, Служба безпеки України затримала групу, яка отримувала мільйонні доходи від збуту оптових партій наркотичних засобів і психотропних речовин. Вони відправляли "товар" в різні регіони країни.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події наркотики

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся