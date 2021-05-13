В Киеве разоблачили преступную группу: "крышевали" нелегальную торговлю в подземных переходах

“Киевской городской прокуратурой совместно с управлением СБУ в Киеве и Киевской области проведены обыски у участников преступной группы, которые совместно со служащими КГГА организовали систематическое вымогательство и получение средств из субъектов хозяйствования за незаконную аренду торговых точек в подземных переходах на территории центральных районов города Киев”, - говорится в сообщении.

По данным следствия, в преступную группировку входили 20 человек, в том числе экс-депутат Верховной рады, а также действующие и бывшие депутаты Киевского городского совета. По предварительной информации, ежемесячный оборот группы составлял от 5 до 7 млн ​​гривен дохода от аренды торговых точек, нелегально обустроенных в подземных пешеходных переходах станций метро в Шевченковском, Соломенском, Печерском и Голосеевском районах столицы.

Следствие установило, что начиная с 2012 года Киевская государственная городская администрация (КГГА) передала в пользование “инвесторам” 228 подземных пешеходных переходов. Среди выдвинутых КГГА условий - обязанность частных фирм самим осуществлять ремонт и уборку подземных переходов, а также бороться в них со стихийной торговлей. При этом им было предоставлено право бесконтрольно устанавливать в подземных пешеходных переходах торговые точки в любом количестве, без ограничений.

Одним из таких “инвесторов” в 2012 году стал депутат Киевсовета, председатель одной из постоянных комиссий. Он контролировал значительное количество посреднических структур, которые сдавали эти торговые площади в субаренду. При этом ни одна из фирм не соблюдала своих обязательств - не ремонтировала переходы.

В 2016 году Верховный суд Украины признал незаконными почти все указанные инвестиционные договоры как являющиеся мнимыми и направленными на сокрытие сделок по аренде объектов коммунального имущества.

Несмотря на это, с 2016 года и по настоящее время участниками преступной группы совершаются действия, направленные на незаконное вымогательство и получение денежных средств от субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих розничную торговлю в подземных пешеходных переходах.

Согласно распределенных ролей, участники преступной группы, систематически каждый месяц собирали плату с “арендаторов” и обеспечивали их деятельность путем незаконного подключения к электросетям коммунальных предприятий, за что предприниматели им платили отдельно. Размер ежемесячной платы с одной торговой точки только за аренду помещений составляла от 10 до 15 тысяч гривен.

По данным следствия, к схеме “крышевания” нелегальной торговли в подземных переходах причастен бывший народный депутат Украины 7-го и 8-го созывов, за что он регулярно получает денежные средства от членов группировки.

12 мая было проведено 14 обысков, в том числе по месту жительства депутата Киевского городского совета, который, по оперативной информации организовал и контролировал указанную преступную схему. Также обыски прошли у бывшего народного депутата и его доверенного лица - одного из руководителей Федерации бокса Украины.

В ходе обысков изъяты документы, черновые записи, а также денежные средства в сумме около 350 тысяч долларов, в том числе 250 тысяч - у экс-депутата Верховной рады.

По результатам проведенных в рамках уголовного производства следственных действий, в подземных переходах станций метро “Лыбидская” и “Арсенальная” начался массовый демонтаж торговых точек и МАФов.

Фото: обыски у фигурантов дела о крышевании незаконной торговли в подземных переходах Киева (gp.gov.ua)