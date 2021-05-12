ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ГФС проводит обыски в департаменте земельных ресурсов КГГА

Новина українською →
Киев, Среда 12 мая 2021 14:20
ГФС проводит обыски в департаменте земельных ресурсов КГГА Фото: ГФС проводит обыски в департаменте земельных ресурсов КГГА (interfax.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Государственная фискальная служба под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводит обыски в департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно имеющейся информации, директор одного из столичных предприятий не заключил договор аренды земельного участка, находящегося в ведении КГГА.

Речь идет о неуплате налогов размером около 20 млн грн.

Правоохранители подозревают чиновника КГГА в содействии совершению преступления. Руководитель предприятия скрывается от органов досудебного расследования.

Напомним, вчера правоохранители проводили обыски в коммунальном объединении "Киевзеленстрой" по делу об уклонении от налогов при реконструкции столичных парков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика ГФС КГГА обыск
NEWS
Ракетный корабль России заметили возле украинского побережья
Ракетный корабль России заметили возле украинского побережья
DAILY
"Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет