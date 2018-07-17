В Киеве разоблачили преступную группу, которая распространяла психотропные препараты

У фигурантов изъяли оружие и психотропные вещества стоимостью около 250 тыс. гривен

В Киеве полиция разоблачила преступную группу, которая распространяла психотропные препараты. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Оказалось, что наркотики сбывали пять человек, которые уже имеют судимости за аналогичные преступления. Психотропы распространяли путем закладок, иногда - из рук в руки.

Во время обысков по месту жительства подозреваемых и в их автомобилях у них изъяли оружие и психотропные вещества стоимостью около 250 тыс. гривен.

Фото: задержание правонарушителей (kyiv.npu.gov.ua)

"... полицейские обнаружили 160 граммов вещества, похожего на метадон, более 100 таблеток трамадола и сибазона, а также устройство, похожее на пистолет с признаками переделки и патронами к нему. Обнаруженное изъяли и направили на экспертизу", - сообщают в полиции.

Напомним, 7 июля сотрудники СБУ перекрыли канал поставки наркотиков и психотропных веществ в следственный изолятор Чернигова.