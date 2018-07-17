У Києві викрили злочинну групу, яка розповсюджувала психотропні препарати

У фігурантів вилучили зброю та психотропні речовини вартістю близько 250 тис. гривень

У Києві поліція викрила злочинну групу, яка розповсюджувала психотропні препарати. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Виявилося, що наркотики збували п’ятеро осіб, які вже мають судимості за аналогічні злочини. Психотропи розповсюджували шляхом закладок, інколи - із рук в руки.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних та в їх автомобілях у них вилучили зброю та психотропні речовини вартістю близько 250 тис. гривень.

Фото: затримання правопорушників (kyiv.npu.gov.ua)

"...поліцейські виявили 160 грамів речовини, схожої на метадон, понад 100 пігулок трамадолу та сибазону, а також пристрій, схожий на пістолет із ознаками переробки та набоями до нього. Виявлене вилучили та направили на експертизу", - повідомляють у поліції.

Нагадаємо, 7 липня співробітники СБУ перекрили канал постачання наркотиків та психотропних речовин до слідчого ізолятора Чернігова.