СБУ перекрыла канал поставки наркотиков в СИЗО Чернигова

Инспектор отдела режима СИЗО Чернигова поставлял наркозависимым задержанным метадон, амфетамин, опий ацетилированный и каннабис

Канал поставки наркотиков и психотропных веществ в следственный изолятор Чернигова перекрыли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Организатором поставок оказался инспектор отдела режима, передает СБУ.

Как установили правоохранители, инспектор отдела режима и охраны СИЗО, имея беспрепятственный доступ к осужденным, систематически проносил на режимная территорию и передавал заключенным наркотики и психотропные вещества.

"Деньги за эту "услугу" сотрудник пенитенциарного учреждения получал от родственников наркозависимых задержанных", - отметили в СБУ.

За "услугу" ему платили как наличными, так и перечисляли деньги на банковскую карточку.

СБУ задержала инспектора во время очередной попытки пронести на территорию СИЗО новую партию наркотиков. Так, он пытался пронести метадон, амфетамин, опий ацетилированный и каннабис.

Фото: задержание инспектора СИЗО (facebook.com/SecurSerUkraine)

Правоохранителями открыто уголовное производство, решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

"Во время досудебного следствия устанавливаются другие лица, возможно причастные к функционированию передачи наркотиков в СИЗО", - отметили в СБУ.

Напомним, ранее Печерский районный судом города Киева двум подозреваемым в организации поставок кокаина в Украину из Латинской Америки избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, еще двум - домашний арест.