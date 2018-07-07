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СБУ перекрыла канал поставки наркотиков в СИЗО Чернигова

НовостиПроисшествия    07.07.2018 - 20:20
Фото: задержание инспектора СИЗО (facebook.com/SecurSerUkraine)
Фото: задержание инспектора СИЗО (facebook.com/SecurSerUkraine)

Инспектор отдела режима СИЗО Чернигова поставлял наркозависимым задержанным метадон, амфетамин, опий ацетилированный и каннабис

Канал поставки наркотиков и психотропных веществ в следственный изолятор Чернигова перекрыли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Организатором поставок оказался инспектор отдела режима, передает СБУ.

Как установили правоохранители, инспектор отдела режима и охраны СИЗО, имея беспрепятственный доступ к осужденным, систематически проносил на режимная территорию и передавал заключенным наркотики и психотропные вещества.

"Деньги за эту "услугу" сотрудник пенитенциарного учреждения получал от родственников наркозависимых задержанных", - отметили в СБУ.

За "услугу" ему платили как наличными, так и перечисляли деньги на банковскую карточку.

СБУ задержала инспектора во время очередной попытки пронести на территорию СИЗО новую партию наркотиков. Так, он пытался пронести метадон, амфетамин, опий ацетилированный и каннабис.

 

Фото: задержание инспектора СИЗО (facebook.com/SecurSerUkraine)

Правоохранителями открыто уголовное производство, решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

"Во время досудебного следствия устанавливаются другие лица, возможно причастные к функционированию передачи наркотиков в СИЗО", - отметили в СБУ.

Напомним, ранее Печерский районный судом города Киева двум подозреваемым в организации поставок кокаина в Украину из Латинской Америки избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, еще двум - домашний арест.

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Теги публикации: наркотики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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