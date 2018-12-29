В Киеве разоблачили организованную группировку торговцев оружием

Фото: место происшествия (ssu.gov.ua)

Фигурантам дела готовятся сообщения о подозрении

В Киеве блокировали деятельность организованной группы торговцев оружием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Как сообщается, оперативники спецслужбы установили, что несколько местных жителей наладили нелегальный бизнес по производству патронов и травматического оружия, а также его переработке под боевое.

Отмечается, что средства поражения и боеприпасы злоумышленники реализовывали в различных регионах страны через личные связи, в том числе среди криминальных кругов, а также на специализированных интернет-сайтах. "Товар" отправляли заказчикам через негосударственные почтовые сервисы.

Также в пресс-службе ведомства сообщили, что правоохранители провели 15 санкционированных обысков в местах незаконного производства и хранения оружия и боеприпасов, а также по адресам проживания фигурантов уголовного производства.

"В ходе следственных действий изъято "производственное" оборудование, комплектующие и запчасти для изготовления средств поражения, более двадцать тысяч патронов различного калибра, а также документальные материалы, которые подтверждают противоправную реализацию "продукции", - отмечают в СБУ.

Напомним, ранее Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали канал сбыта в Украине оружия, организованный сторонниками "Исламского государства".

Также ранее сообщалось, что правоохранители задержали участников организованной группировки, которые причастны к ряду разбойных нападений на коммерческие структуры и торговле оружием.