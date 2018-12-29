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У Києві викрили організовану групу торговців зброєю

Новини » Надзвичайні події    29.12.2018 - 20:19
У Києві викрили організовану групу торговців зброєю
Фото: місце події (ssu.gov.ua)

Фігурантам справи готуються повідомлення про підозру

У Києві блокували діяльність організованої групи торговців зброєю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

Як повідомляється, оперативники спецслужби встановили, що кілька місцевих жителів налагодили нелегальний бізнес з виробництва патронів та травматичної зброї, а також його переробку під бойове.

Наголошується, що засоби ураження і боєприпаси зловмисники реалізовували в різних регіонах країни через особисті зв'язки, в тому числі серед кримінальних кіл, а також на спеціалізованих інтернет-сайтах. "Товар" відправляли замовникам через недержавні поштові сервіси.

Також у прес-службі відомства повідомили, що правоохоронці провели 15 санкціонованих обшуків у місцях незаконного виробництва і зберігання зброї і боєприпасів, а також за адресами проживання фігурантів кримінальної виробництва.

"У ході слідчих дій вилучено "виробниче обладнання, комплектуючі та запчастини для виготовлення засобів ураження, понад двадцять тисяч патронів різного калібру, а також документальні матеріали, які підтверджують протиправну реалізацію "продукції", - відзначають в СБУ.

Нагадаємо, раніше Співробітники Служби безпеки України блокували канал збуту в Україні зброї, організований прихильниками "Ісламської держави".

Також раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали учасників організованої угруповання, які причетні до низки розбійних нападів на комерційні структури і торгівлі зброєю.

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