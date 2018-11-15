СБУ задержала участников банды, причастных к разбойным нападениям на коммерческие структуры

Злоумышленники обстреливали из гранатометов объекты коммерческой недвижимости и поджигали авто бизнесменов
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали участников организованной группировки, причастных к ряду разбойных нападений на коммерческие структуры и торговле оружием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что группа злоумышленников получала "задание" от заказчиков для запугивания бизнес-конкурентов в Киеве и области.
"Сотрудники СБУ задокументировали, что участники группировки в течение 2018 года осуществили выстрелы из гранатометов по объектам коммерческой недвижимости, в частности ЗАО ХК "Киевгорстрой", и поджог элитных авто бизнесменов", - говорится в сообщении.
Во время досудебного следствия правоохранители выяснили, что лидером группировки является гражданин РФ, и задокументировали продажу клиентам десяти гранатометов РПГ-26 и семи РПГ-22.
Сообщается, что организатора нелегального бизнеса задержали в Киеве во время передачи части денег за реализацию военных средств поражения. Во время санкционированных следственных действий у организатора группировки правоохранители обнаружили деньги, полученные от продажи оружия, боеприпасов, глушителей, почти десяти килограммов марихуаны и удостоверение сотрудника полиции, выданное на другое лицо.
Во время обысков у других участников группировки сотрудники СБУ изъяли схемы "подхода" к необходимым объектам, оружие и валюту.
По оперативной информации, средства поражения передавались злоумышленникам из района проведения ООС военнослужащим ВСУ. Клиенты получали "товар" через так называемые "закладки", оснащенные в лесополосах в Запорожской области.
Организатору и активным участникам группировки Шевченковский районный суд Киева избрал меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 и ст. 257 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, как сообщало РБК-Украина, в Херсонской области правоохранители задержали контрактника одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, который незаконно продавал патроны и взрывчатку.
Кроме того, правоохранители заблокировали в Сумской области контрабанду товаров на территорию Украины из России и обратно.