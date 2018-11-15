ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

СБУ задержала участников банды, причастных к разбойным нападениям на коммерческие структуры

Новости » Происшествия    15.11.2018 - 18:44
СБУ задержала участников банды, причастных к разбойным нападениям на коммерческие структуры
Фото: изъятое удостоверение сотрудника полиции (ssu.gov.ua)

Злоумышленники обстреливали из гранатометов объекты коммерческой недвижимости и поджигали авто бизнесменов

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали участников организованной группировки, причастных к ряду разбойных нападений на коммерческие структуры и торговле оружием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что группа злоумышленников получала "задание" от заказчиков для запугивания бизнес-конкурентов в Киеве и области.

"Сотрудники СБУ задокументировали, что участники группировки в течение 2018 года осуществили выстрелы из гранатометов по объектам коммерческой недвижимости, в частности ЗАО ХК "Киевгорстрой", и поджог элитных авто бизнесменов", - говорится в сообщении.

Во время досудебного следствия правоохранители выяснили, что лидером группировки является гражданин РФ, и задокументировали продажу клиентам десяти гранатометов РПГ-26 и семи РПГ-22.

Сообщается, что организатора нелегального бизнеса задержали в Киеве во время передачи части денег за реализацию военных средств поражения. Во время санкционированных следственных действий у организатора группировки правоохранители обнаружили деньги, полученные от продажи оружия, боеприпасов, глушителей, почти десяти килограммов марихуаны и удостоверение сотрудника полиции, выданное на другое лицо.

Во время обысков у других участников группировки сотрудники СБУ изъяли схемы "подхода" к необходимым объектам, оружие и валюту.

По оперативной информации, средства поражения передавались злоумышленникам из района проведения ООС военнослужащим ВСУ. Клиенты получали "товар" через так называемые "закладки", оснащенные в лесополосах в Запорожской области.

 
Фото: обыски у злоумышленников (ssu.gov.ua)

Организатору и активным участникам группировки Шевченковский районный суд Киева избрал меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 и ст. 257 Уголовного кодекса Украины.

 

Напомним, как сообщало РБК-Украина, в Херсонской области правоохранители задержали контрактника одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, который незаконно продавал патроны и взрывчатку.

Кроме того, правоохранители заблокировали в Сумской области контрабанду товаров на территорию Украины из России и обратно.

В Одессе заблокировали контрабанду алкоголя и сигарет В Запорожской области задержали банду действующих и экс-полицейских, которые занимались вымогательством
Новости Украины Служба безопасности Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь