СБУ задержала участников банды, причастных к разбойным нападениям на коммерческие структуры

Фото: изъятое удостоверение сотрудника полиции (ssu.gov.ua)

Злоумышленники обстреливали из гранатометов объекты коммерческой недвижимости и поджигали авто бизнесменов

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали участников организованной группировки, причастных к ряду разбойных нападений на коммерческие структуры и торговле оружием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что группа злоумышленников получала "задание" от заказчиков для запугивания бизнес-конкурентов в Киеве и области.

"Сотрудники СБУ задокументировали, что участники группировки в течение 2018 года осуществили выстрелы из гранатометов по объектам коммерческой недвижимости, в частности ЗАО ХК "Киевгорстрой", и поджог элитных авто бизнесменов", - говорится в сообщении.

Во время досудебного следствия правоохранители выяснили, что лидером группировки является гражданин РФ, и задокументировали продажу клиентам десяти гранатометов РПГ-26 и семи РПГ-22.

Сообщается, что организатора нелегального бизнеса задержали в Киеве во время передачи части денег за реализацию военных средств поражения. Во время санкционированных следственных действий у организатора группировки правоохранители обнаружили деньги, полученные от продажи оружия, боеприпасов, глушителей, почти десяти килограммов марихуаны и удостоверение сотрудника полиции, выданное на другое лицо.

Во время обысков у других участников группировки сотрудники СБУ изъяли схемы "подхода" к необходимым объектам, оружие и валюту.

По оперативной информации, средства поражения передавались злоумышленникам из района проведения ООС военнослужащим ВСУ. Клиенты получали "товар" через так называемые "закладки", оснащенные в лесополосах в Запорожской области.